Miah Catalina será mamá y aclaró cómo tendrá al hijo siendo trans

La conocida Miah Catalina, famosa transgénero panameña, ha dado que hablar en la redes sociales, esto luego que anunciara que será madre.

Como ya sabrán este personaje de la farándula se ha vuelto conocido por tener mucha actividad en esta plataforma, además, hace poco se compró un carro y luego un apartamento de todas las ganancias.

"Querido hijo quiero que sepas lo mucho que te soñé, lloré, trabajé y hice para poder lograrte. Quiero que sepas y siempre lleves en tu corazoncito, hijo mío, que fuiste deseado, planeado,esperado y muy amado", dijo.

Como era de esperarse, muchas personas comenzaron a cuestionar la situación y afirmaron que un hombre no puede tener hijos como una mujer.

Ante esta situación, ella decidió aclarar la situación inmediatamente.

"Soy una mujer trans, por ende no pariré, no puedo llevar en mi vientre una criatura pues nací biológicamente varón. Para procrear un bebé, no solo se necesesita un óvulo", dijo.

Recalca: "Mil gracias a toos los que están escribiendo sus mensajes. Aquí tienen lo que me había estado guardando por tantos meses. Gracias vida, después de tantos intentos lo he logrado".

El tema de tener hijos ya se ha vuelto bastante común en algunos lugares, pues se realiza por vientre de alquiler y lleva un tiempo mientras todo se realiza de manera legal.

Miah es muy famosa en OnlyFans, por la la ganacia que genera. Su página vale 15.50 dólares por mes, además, por tres meses son 44.18 dólares y seis meses 88.35 dólares.

Posterior a este hecho y su anunció, Miah calentó las redes al tirarle el dardo a un famoso del patio, por hablar mal de ella por este tema.

Aunque no dijo nombre, ya muchos comenzaron a especular por el individuo en cuestión.

Contenido Premium: 0