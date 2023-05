Miah Catalina tendrá un hijo

La reconocida trans panameña Miah Catalina anunció ayer, en sus redes sociales, que tendrá a su primer hijo, el sueño más grande de su vida.

Con prueba en manos de unos ultrasonidos y vestida de gala, la famosa dio a conocer la buena noticia con sus seguidores, y es que desde hace días ella venía diciendo que muy pronto les comunicaría una buena noticia.

“Querido hijo, quiero que sepas lo mucho que te soñé, lloré, trabajé e hice para poder lograrte. Quiero que sepas y siempre lleves en tu corazoncito, hijo mío, que fuiste deseado, planeado, esperado y muy amado”, manifestó Miah en su cuenta de Instagram.

Al instante sus seguidores y algunas caras de la farándula le dejaron sus buenos deseos por esta gran noticia, Miah siempre dijo sobre su deseo de tener un hijo, sueño que se le cumplió.

Por otro lado, agradeció todos los mensajes de apoyo y dejó claro que para procrear no solo se necesita de un óvulo.

“Soy mujer trans por ende no pariré, no puedo llevar en mi vientre una criatura, pues nací biológicamente varón... Para procrear un bebé no solo se necesita un óvulo, gracias, vida, después de varios intentos lo he logrado”, sentenció.

