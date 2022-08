Miguel Ángel vio su muerte, Dios lo salvó y volvió con plenas nuevas

El reconocido cantante panameño Miguel Ángel volvió a suelo patrio tras dos años de estar viviendo y trabajando en Las Vegas, sin embargo, aunque muchos crean que todo fue taquilla o trabajo en una ciudad de diversión, lo cierto es que hubo muchas experiencias, incluso una que casi acaba con su vida.

LEE TAMBIÉN: Miguel Ángel, cantante, Panamá, artista, covid, muerte, Las Vegas

Publicidad

El famoso habló con Crítica sobre todo y cuando decimos todo, no se quedó nada por fuera, pues expresó su sentir por muchas cosas que han sucedido en su ausencia y el futuro de la música en Panamá.

¿Por qué te fuiste de Panamá?

“El proceso fue gracias a la productora de MY& productions Kzanova Films que son de Cuba. Me dieron la oportunidad. Hay muchos artistas que taquillan, no fui por eso. Me enfoqué en producir y hacer algo diferente. Vieron mi talento, probé suerte y gracias a Dios ahora han salido muchas cosas positivas que me ayudan a vivir como artista”, dijo.

Miguel Ángel detalla que gracias a ellos grabó un video del tema “No la engañes”, que tiene más de 10 años de haber salido y se ha enfocado en ese público que siempre está al pendiente, ama los temas. “La productora sugirió hacerle una canción, realizado en Las Vegas. Dios lleva el control, me he mentalizado porque las cosas no pasan por casualidad, es mi piloto y me da todos los pasos para seguir adelante”.

¿Estuviste a punto de morir?

“Te informó que hace un año y algo sufrí de covid, gracias a Dios estuve en un país de primer mundo, casi nadie lo supo pero pasé 17 días hospitalizado. Caminé por el camino de las sombras, estuve más allá que acá. Gracias a los médicos por todo. Cuando mi familia se enteró fue lo últimos que ya me había recuperado”, asegura.

Recalca: “Te puedo contar que las veces que tuve comunicación con la familia les dije que estaba bien, pero en el fondo había perdido la vida de luchar, cuando te dan esos ataques respiratorios no sabes qué hacer. Tuve a punto de que entubaran, en Estados Unidos se respeta eso, me dijeron que firmaran un documento, para inducirme a un coma. Les dije que lo quería hacer por mi medio y si tocaba bueno, así será”.

El artista es creyente en la Virgen de Guadalupe. Además, afirma que este momento fue una enseñanza y le dio madurez. “Antes veía la música como un hobbies, pero ahora lo hago como un negocio y veo que hay mucho potencial que puede lucrar y vivir de ello”.

Tras volver a Panamá hace unos días lo primero que hizo fue comer algo de acá, de su patria. Por supuesto, su viejita como él le dice le preparó un buen arroz con pollo y ha compartido mucho tiempo valioso con su familia.

¿Qué viene musicalmente?

“Tenemos cuatro temas con video, la primera canción que se estrenara es ‘Adicto a tus besos’, con la producción de un guatemalteco y realizado en Las Vegas. Es la antesala de un segundo y tercero. Es una trilogía que será lanzada”, menciona.

Para dicho proyecto contó con la participación de una modelo profesional llamada Diana Madelaine, que ha aparecido en varias revistas famosas, el video se grabó en Las Vegas y se usó un Aston Martin valorado en medio millón.

Con casi 22 años de carrera musical afirma que ha hecho bastante y de la mano de Dios espera llegar a los 25 para hacer una gran celebración.

Panamá, ¿cómo lo ves musicalmente?

En su conocimiento de mucho tiempo dándole a esto, detalla que se han ido por un norte del que no forman parte. “No digo que está mal que están trabajando bien ahora, pero se están dejando guiar por otras cosas, nosotros debemos seguir el nuestro por dónde es. El romantic style casi no lo hace”.

Algo que le llamó la atención es el Museo del Reggae de Panamá, aunque no sabe mucho del tema le alegra que estén poniendo a la música urbana en un punto importante, pues asegura que le ha aportado mucho al país.

A futuro vienen muchas cosas, próximamente se irá para Perú, hay conversaciones para estar en Bolivia, Ecuador y Valencia, así como posiblemente Italia muy pronto.

Contenido Premium: 0