Miguel Melfi tuvo un cumpleaños diferente

El artista Miguel Melfi pasó ayer un cumpleaños diferente, donde pudo retomar algunas de sus actividades y estuvo rodeado del amor de su familia.

Con algunas imágenes de su gran día, Melfi hizo una breve reflexión sobre su cumpleaños.

LEE TAMBIÉN: Lamenta que su contenido no sea del agrado de algunos

"Hoy ha sido un día y un cumpleaños diferente, pero lleno de cosas positivas. Primero arranque el día haciendo algo que me llena de mucha alegría y que vengo haciendo hace 3 años, ojalá pueda seguir haciéndolo cada año... Luego logré empezar mis vacunas contra mis alergias para ya no andar moqueando 24/7", señaló.

Comentó que este día lo pasó con su familia, además, agradeció a todos por los buenos deseos.

Por otro lado, confesó que, desde su salida de la Casa de los Famosos Colombia, ha tratado de recuperar su ritmo, pero no ha sido tan fácil.

"Desde hace semanas he tratado de recuperar el ritmo que llevaba antes de entrar a la casa, no ha sido fácil, pero siento que días como hoy, llenos de compromisos, pero rodeado de los míos me acercan más a ese Melfi", añadió.

"Gracias por el cariño y por celebrar conmigo un año más de vida", dijo.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio