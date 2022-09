Milka Rodríguez, modelo ‘plus size’ en Irlanda

¡Enhorabuena! La exparticipante de Big Brother, Milka Rodríguez, le están pasando cosas muy lindas, y es que luego de anunciar su compromiso, ahora gritó a los cuatro vientos que fue fichada como modelo en una agencia “plus size” en Irlanda.

Milka, quien se encuentra estudiando inglés en Irlanda, anunció a sus seguidores que Dios abrió la puerta y forma parte de Morgan The Agency.

“Si! Esta soy yo MILCA, la misma que dijo un día, aunque duela voy a soltar todo y a todos y seguiré mis sueños y mi corazón. Hoy estoy aquí en Dublín estudiando y Dios me abrió las puerta de una excelente agencia @morgantheagency y podré seguir haciendo todo lo que me gusta, ahora si todo se está alineando”, expresó la famosa.

La panameña asegura que un nuevo comienzo ha llegado a su vida, por lo que agradece mucho a Dios por todo lo bueno que le ha pasado.

“Confía, confía, confía es una de las primeras palabras que me digo todos los días y créame que me ha servido para avanzar y no tenerle miedo a los comienzos”, señala.

