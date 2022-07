Milka Rodríguez terminó primera etapa de estudios en Irlanda

La panameña Milka Rodríguez está muy feliz y no es para menos, pues le contamos que hace algunos días terminó la primera etapa de sus estudios en inglés en Dublín, Irlanda.

La famosa dio a conocer la buena noticia en su plataforma de Instagram, donde publicó una fotografía sosteniendo un papel y un birrete de graduación. En la parte de atrás de la instantánea se puede ver una decoración con la palabra “congrats”

“Dios es muy lindo conmigo, me ha regalado una experiencia maravillosa con personas maravillosas y he madurado bastante. No ha sido fácil, pero se logró terminar la primera etapa”, comentó la exparticipante de Big Brother.

Posteriormente manifestó que se encuentra de vacaciones, tiempo que utilizará para cuidar su cuerpo y mente, hablar más con Dios, así como vivir su amor feliz.

“Les cuento que andamos de vacaciones de la escuela, después de 5 meses estudiando duro y trabajando sin parar. Estos 2 meses son para enfocarme en todo lo que me hace feliz: cuidar mi cuerpo y mente, leer mucho, Más comunicación con Dios y vivir mi amor feliz”, dijo Milka, quien se ganó una beca para estudiar inglés.

