Mitos y realidades de tomar colágeno

A partir de los 25 años nuestro cuerpo empieza a disminuir la producción de colágeno, lo que ha llevado al aumento de los suplementos de colágeno, con el objetivo de mantener la piel firme y los huesos fuertes.

Así como muchos productos de moda, han surgido muchas creencias y mitos que no son respaldados por evidencia científica. Talía Pinto, nutricionista de Herbalife, destaca que es muy importante revisar las etiquetas de estos productos antes de comprarlos.

Además, se debe conocer antes de consumirlo sus beneficios. Aquí te dejamos algunos mitos y realidades del colágeno.

LEE TAMBIÉN: Celebraron sexta versión del Festival del Escritor Panameño

Mito

-Que los suplementos de colágeno engordan: Realmente, estos están elaborados de forma que no represente un aporte calórico.

- No existe fuente de colágeno de origen animal

-Que es solo para mujeres, tanto las damas como los varones pueden consumirlo.

-Que el colágeno marino es el mejor.

-Que no se puede tomar todos los días: si se puede, solo hay que leer la etiqueta del producto.

-Puede ayudar en la recuperación de lesiones (no se ha comprobado).

Todos los suplementos son iguales: existen diferentes fuentes de colágeno y diversas fuentes de suplementos, como el bovino, porcino, marino y aviar, cada uno con propiedades diferentes.



Verdad

-Una alimentación rica en vitamina C es fundamental para la producción de colágeno.

-Ayuda a disminuir la celulitis.

-Es beneficio para la salud de la piel, contribuye a la elasticidad y densidad.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio