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Mr Stiven le tira otra vez a El Toque: "Ese marica se apagó sólito"

Stiven sigue insistiendo en que el gran error de El Toque fue su equipo de trabajo. En sus declaraciones recientes, mencionó que le da "tristeza" ver cómo lo manejan.

 

Por: Redacción / Web -

El colombiano Mr Stiven no ha olvidado el desplante con El Toque y aprovechó para lanzar unos dardos bastante directos indicando que está apagado y todo fue por tirarle a él 

Stiven afirma que El Toque tenía un futuro brillante pero que, por su mala actitud y por dejarse influenciar, su carrera se estancó. Dijo literalmente: "Ese marica se apagó sólito porque lo que me hizo no tiene justificación".

Además, volvió a burlarse de la acusación de que el iPhone que le regaló era falso. Stiven mantiene que el teléfono era de segunda (original) y que el desagradecimiento de El Toque fue lo que rompió la relación para siempre.

Stiven sigue insistiendo en que el gran error de El Toque fue su equipo de trabajo. En sus declaraciones recientes, mencionó que le da "tristeza" ver cómo lo manejan.

Los managers tienen iPhones nuevos mientras El Toque seguía con un teléfono de menor calidad.

Agrega que lo pusieron a hablar mal de él solo para generar números rápidos en su momento, lo cual terminó siendo un "suicidio mediático" para el panameño.

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