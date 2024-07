Muere cantante cristiano un día después que naciera su hija

El famoso cantante cristiano de República Dominicana Amaury Hernández Gil, murió a los 41 años, después de haberle dado la bienvenida a este mundo a su último bebé.

Una de las agrupaciones de las que él formaba parte, Kabed, dio a conocer la noticia de su fallecimiento en su cuenta oficial de Instagram el lamentable hecho, el pasado 6 de julio.

“¿Cómo decirte adiós? Escribimos una historia juntos, ¡y hoy dejas el vacío! ¡No existen palabras que puedan explicar lo que fuiste en nuestras vidas y cómo nos dejas hoy!”, indicaron en un ‘post’.

“Sabemos que estás inundando el cielo con tu adoración, manito, nosotros lo haremos aquí en la tierra hasta que Dios lo permita”, agregaron.

Los parientes y amigos de Amaury Hernández han evitado dar a conocer cuál fue la causa exacta de su deceso.

Sin embargo, el portal Listín Diario informó que, “según los reportes”, él habría sufrido “un infarto al miocardio”. El sitio web El Nuevo Rumbo puntualiza que el intérprete perdió la vida supuestamente “un día después del nacimiento de su hija”.

El artista estaba casado con Karen Ponciano, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto de lo sucedido. En la red social, la predicadora presumió el 3 de julio que ya estaba en la “última semana” de su embarazo. No obstante, no ha informado acerca de su parto.

Previamente, a mediados de junio el autodenominado “instructor de alabanza” compartió que habían celebrado un ‘baby shower’ para su retoño.

“Hola, Yara. Ya te esperamos con tantas ganas que nos comen las manos por cargarte y abrazarte. Yo en lo personal ya quiero escuchar tu tierna voz diciéndome papá”, escribió él a forma de dedicatoria.

En las imágenes que subió, a Amaury se le ve arrodillado frente a Karen, que luce su pancita. En otras, ella sale con sus primeros dos pequeños, Adrián y Adriell.

El velorio de Amaury Hernández se llevó a cabo el lunes en la Funeraria Blandino, ubicada en Santo Domingo Este, República Dominicana.

La Iglesia Tabernáculo de Adoración emitió un comunicado en el que externaron su pesar por la pérdida que atraviesan.

