Mussetta defiende su bingo y reportará a todo el que lo hace en Panamá

La dueña de los salones de belleza Mussetta Castañeda está en boca de todos, esto luego que fuera citada por la Junta de Control de Juegos, por la realización de un bingo en redes sociales sin la autorización de esta entidad.

La empresaria estaba citada para las 10 de la mañana de hoy, en la que se le practicaría una la diligencia por este tema.

Ante todo esto, ella decidió reaccionar y expresar su molestia por lo que estaba pasando: "Cuando yo saque ese permiso, también quiero que todos saquen su permiso, porque a todos los voy a reportar. Si me mandan la cita yo voy", dijo.

Recalca: "Me mandan la citación para ir. Mira la bochinchera porque yo dije que iba a averiguar, porque este bingo no va a parar. Ahora me citaron. Ellos saben, que me manden la citación para ir".