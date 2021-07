Nicky Jam le da su 'respect' a los panameños y dice que iniciaron el movimiento

El cantante Nick Jam activó a todos sus fans de nuestro istmo, al confesar en una entrevista, que le tiene mucho respeto a los panameños por ser los iniciadores de lo que ellos llamarían reguetón.

LEE TAMBIÉN: Tatiana Vélez se consigue nuevo pollo y Yemil le dice que aún manda

Publicidad

El famoso compartió un momento con el español Ibai Llanos, reconocido streamer, locutor de deportes electrónicos y creador de contenido en su canal de YouTube "Charlando tranquilamente". Durante su llamativa entrevista Nicky habló de los orígenes del reggaeton, mostrando su total respeto a Panamá.

"Yo estoy en esto cuando el reggaeton no existía, cuando no había la batería, cuando no había, cuando solamente había rap en español o dancehall, teníamos que usar pisas de los jamaiquinos para poder cantar reggae en español, que los que empezaron ese movimiento fueron los panameños y después nosotros los puertorriqueños la adoptamos y se convirtió en reggaeton", confiesa Nicky Jam.

Nicky que nunca ha criticado a artistas del patio por las disitintas polémicas que se han suscitado, relata que antes el género urbano iba dirigido para el barrio y que ahora es para el mundo, porque en distintas ciudades están escuchando esta música por lo que tienen que ser más "genéricos".

Además de sus palabras, el famoso constamente ha dicho que le gusta grabar temas con panameños, prueba de ello es su gan amistad que tiene con Sech.

Durante la entrevista habló de sus negocios, proyectos futuros, música y le da las gracias a Dios por darle tantos éxitos en poco tiempo.