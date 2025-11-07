Nini De león describe a su hermano como la ‘bondad pura hecha persona’

La actriz panameña Nini De León compartió un mensaje lleno de amor y nostalgia tras la lamentable pérdida de su hermano, Esteban De León, a quien describió como la “bondad pura hecha persona”.

A través de sus redes sociales, Nini abrió su corazón para recordar momentos de su infancia junto a su hermano, confesando que cuando nació sentía celos por temor a perder el cariño de su padre, pero que con el paso del tiempo esa relación se transformó en un lazo profundo de admiración y amor.

“Fue como una chispita de alegría cuando estaba con él... y ya de adultos nos volvimos a juntar. Él siempre estaba orgulloso de mí y me lo demostraba cada vez que alguien me decía: ‘conocí a tu hermano y me dijo que era hermano de Nini De León la actriz’”, expresó la artista.

Describió a Esteban como “luz, amor, alegría, humildad y artista”, agradeciendo a sus padres por haber traído al mundo a un ser que, según dijo, enseñó a todos que “el amor es lo más puro que trasciende todo”.

Afectada, Nini reconoció lo difícil que le resulta aceptar su partida. “Se me hace muy difícil, hermene —como nos llamábamos—, que ya no estés aquí. Yo lo amaré todos mis días, y en mí está mucho de él: lo artista, la alegría, la comicidad, la humildad y el querer ayudar a todos”.