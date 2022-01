No ha necesitado de un hombre con plata para conseguir lo que desea

La presentadora Doralis Mela da gracias a Dios que en la vida ha trabajado duro para lograr lo que tiene hoy y no ha tenido que buscarse un “sugar daddy” para que la mantenga.

Las palabras de Mela vienen luego de que recordará un consejo que le dio una señora del campo, pues le recomendó que se buscará un hombre con plata, para que la mantuviera y la sacará de la pobreza, algo que según ella, no ha hecho porque ha trabajado fuertemente para cumplir sus metas.

Por lo que “La Tepesita” dijo que eso no va con ella, y que nunca se ha conseguido un hombre para eso.

“Mira que nunca le hice caso, he trabajado más que una burra y no he necesitado en levantarme un hombre con plata, porque por más pobre que uno puede conseguir las cosas por un mismo, con esfuerzo con dedicación, con respeto”, expresó la cantante, quien ha compartido pequeños detalles en las redes sociales con su pareja actual.

Lo cierto es que a la presentadora de “A lo Panameño” nadie le echa cuenta, pues ella es una mujer emprendedora, trabajadora y que busca su pan honradamente y como Dios manda.