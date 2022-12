No pasa páramo para ‘mear’

La presentadora Doralis Mela no se complica ni pasa páramo en los tranques ni viajes largos cuando le da ganas de orinar.

Mela compartió el dato para todas las meonas como ella, para que tengan en su carro una bacinilla portable, la cual considera que ha sido el mejor regalo que le han dado en su vida. "Cuando estoy por la calle, me da ganas de orinar y no hay dónde, paso páramo... porque la mujer no puede orinar por cualquier lado...”, afirmó la presentadora.

Publicidad

“Este año me dieron el mejor regalo que he recibido, me dieron esto, es como una bangañita para darle comida a los perros... tu orinas y votas el orine y lo enjuagas muy bien porque no van a dejare eso ahí que se le pone el carro hediondo a berrinche”, detalló Doralis, expresando que ha salvado a muchas.

Contenido Premium: 0