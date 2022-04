No quiere a su suegra como seguidora en Instagram

Aunque para muchos parezca una tontería que la mamá de la persona que amas, o sea tu suegra, te siga en redes, para Marcela Barnes esto es caótico.

“Yo no quiero a mi suegra en Instagram, no les puedo explicar, por primera vez en la vida, desde hace mucho tiempo, no tengo manejo de una crisis... ella no va a entender, por motivos culturales, que yo soy lo que soy...”, detalló la expresentadora, afirmando que cuando está con su suegra se comporta como una señora, totalmente distinto a como sus seguidores la ven.

"Hay una brecha bien grande entre la cultura latina, las nuevas generaciones de madres, como yo, que pertenecía a los medios en mi país, que de algún modo sexualizo mi cuerpo, a mí no me molesta sexualizarme, yo creo que todas las mujeres deberíamos tener ese derecho y ese empoderamiento, y de esas ganas de sentirnos orgullosas de ser abanderadas de género femenino y sentirnos cómodas por eso", comentó Marcela.

Su temor es que pueda llegar a ofender a su suegra, ya que ella es una mujer liberal y de mente abierta.

