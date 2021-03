No tiene ninguna desviación sexual, le fascinan las mujeres

El exparticipante de Calle 7 y modelo Ryan Stone salió al paso a dejar claro que es heterosexual y que le encantan las mujeres, esto luego de que una seguidora le dijera que saliera del clóset.

Y es que, durante el popular juego de Instagram de preguntas y respuestas, al exparticipante de Calle 7 una seguidora le preguntó “cuándo vas a salir del clóset, ya todos sabemos tú desvío sexual”, lo que rápidamente negó, y dijo que él le fascinan las mujeres.

Publicidad

“Dices que estoy en un clóset, lo cual no sé, porque nunca he entrado en ninguno, y sabes de un desvío sexual mío que tampoco es. A mí me encantan las mujeres, me fascinan y las amo, soy completamente heterosexual… no tengo ninguno desvío sexual, no sé de dónde sacaste esa información”, declaró Stone en sus Instagram Stories.

Y enfatizó que ese comentario no le afecta, y mandó a la seguidora a buscar de Dios.

“Tu misión en esta vida es chismear a los demás y tratar de joder, que no vas a poder. Te recomiendo que busques de Dios, y busques un buen camino”, expresó.