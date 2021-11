Noche mágica y cargada de sentimientos

Una noche cargada de mucho orgullo y sentimientos vivieron los panameños durante la transmisión de la ceremonia de los Latin Grammy 2021, donde el cantautor Rubén Blades se llevó los galardones de Mejor Álbum de Año y Mejor Álbum de Salsa.

Las redes sociales activas y muchos sentimientos a flor de piel se dieron en suelo panameño en el momento que el puertoriqueño Residente entregó el premio como Persona del Año a Blades, y dedicó unas emotivas palabras.

“Nadie en la música tiene tu obra literaria... Tus historias son de gente que existe, gente real, gente que se desangra si le disparan... gracias a ti con mi déficit de atención nunca me sentí solo. Me tocaste el alma, me criaste con tu música, me abriste las puertas de tu casa cuando todavía no tenía casa... me diste una guía, una dirección... eres mi maestro, mi mentor, eres como un padre para mi, gracias”, señaló Residente.

Posterior a ella, Blades con lágrimas en los ojos y su voz quebrada, dio un gran abrazo como respuesta. Y agradeció el premio que le fue entregado a nombre de Panamá.

Este día no solo fue especial para Rubén, también marcó la carrera de Humberto Ceballos, conocido como Boza, quien debutó en la alfombra roja de los Latin Grammy, hecho que hinchó el pecho de orgullo de su madre.

Pues resulta que, el artista, quien causó sensación con su vestimenta, subió una imagen, en su cuenta de Instagram, con el siguiente texto “Mamá mira, llegué a los @latingrammys” a lo que ella respondió: “Orgullosa de mi papi”.

Aunque Boza no pudo ganar la categoría Mejor Nuevo Artista del Año (fue ganado por la colombiana Juliana Velásquez), su madre al igual que muchos panameños en las redes sociales, le mostraron su cariño y el orgullo que sienten de verlo lograr su sueño.

Ceballos gozó y disfrutó cada momento de este día, donde también subió a la tarima para cantar su éxito “Hecha pa mi”.