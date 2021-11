Rubén Blades, agradecido por emotivo homenaje que dedica a Panamá

"El éxito sabe a dolor, a sudor, a esperanza y a lágrimas. Muchas veces sabe a mierda y aunque crea fama, pobre del que decida vivir en ella", con estas palabras agradeció Rubén Blades el merecido homenaje por parte de la Academia Latina de la Grabación, que lo nombró Persona del Año por su extensa trayectoria profesional y su "continua defensa de los derechos humanos".

La gala tuvo una actuación variada, los artistas llevaron a su terreno las canciones más destacadas de la extensa discografía de Blades.

Christina Aguilera abrió la gala con una versión de "Camaleón" en la que lució su chorro de voz; Farruko demostró que "Amor y Control" encajaba en los ritmos urbanos y Rozalén, María Toledo y Beatriz Luengo sorprendieron con una versión aflamencada de "El Padre Antonio y El Monaguillo Andrés".

También hubo lugar para los ritmos caribeños y tropicales de la mano de Oscar D'Leon con "Buscando Guayaba", Carlos Vives con "Decisiones" y Marc Anthony con "Patria". "Muchas gracias a todos, me pareció excelente, esto ha sido muy emotivo y estoy muy agradecido", afirmó el panameño para luego dedicar el homenaje a su país.

Panameños en la gala

Estar en la gala de homenaje de Rubén Blades, le puso la piel de gallina a los panameños, entre ellos Ingrid De Ycaza, quien documentó, mediante sus redes cada presentación y cada detalle de este homenaje.

La “rock star” compartió el video de Marc Anthony interpretando “Patria”, expresando “Nunca me imaginé esta canción en la voz de otro artista que no fuera @ruben.blades pero si alguien podía reemplazarlo para rendir tributo a nuestro segundo himno de Panamá, no podía ser mejor que @marcanthony. No terminé de grabar porque necesitaba llorar de emoción mientras lo disfrutaba viéndolo con mis propios ojos y porque este momento no quiero olvidarlo jamás”, detalló Ingrid.

La expresentadora aprovechó el momento para dejarle un mensaje a los panameños, recordar dos cosas: “No olvidemos nunca nuestro privilegio de haber nacido en Panamá y hagamos de la música y el arte de nuestro país tan grande como se merece desde adentro de nuestra tierra para el resto del mundo”.