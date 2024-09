Nodal promete volver a cantar en Panamá

Una noche mágica, cargada de romanticismo y mucha adrenalina vivieron los fanáticos el artista mexicano Christian Nodal durante su presentación en estadio el Rommel Fernández.

El rey de los corridos llegó a eso de las 10:37 de la noche al recinto para cautivar con voz y pasión a todos los presentes. Fueron tres horas las que se tomó para interpretar sus mejores éxitos, desde los más nuevos hasta los viejos.

"No te contaron mal, "Adiós amor", "Probablemente", "Borracho", "Amor Tóxico", "Aquí abajo", "Botella tras botella", "Nace un borracho", "Dime cómo quieres", "Kbron y medio", "Si te falta alguien" y "De Los Besos Que Te Di", fueron algunas de las canciones que interpretó Christian Jesús González Nodal.

Mientras deleitaba con su repertorio, el esposo de Ángela Aguilar regaló más de cuatro sombreros de su colección, se tiró sus "shots" de tequilas y dedicó unas palabras a Panamá.

"He parado mucho en esta preciosa tierra y solamente he podido compartir a lo mucho unas 12 horas, pero les juró que estas 12 horas más estas ocho, me queda claro que aquí (Panamá) la gente es muy cálida, bien amorosa y que le encanta la fiesta", manifestó Nodal.

"Gracias por estar aquí, gracias por recibirnos. Tengo un presentimiento que esta no será ni la primera ni la última que volvemos para acá, tengo muchas expectativas con ustedes Panamá, ya la están sobrepasando", añadió.

Nodal no defraudó a sus fanáticos, pues se tiró tremendo concierto. La velada terminó a las 1:22 a.m. con la interpretación de uno de los temas más pedidos por el público "De Los Besos Que Te Di" y un espectacular show de luces.

Pedido de mano

Unos de los momentos más especiales de la noche fue previo a la salida de Nodal. Jhonathan Chávez, artista invitado, anunció que iba a complacer con un tema a un fanático que tenía una petición especial, en ese instante entre la multitud, el caballero se arrodilló y le pidió a su novia que se casará con él.

Todos los presentes dieron aplausos a los nuevos esposos y Chávez le dedicó una pieza y le dio sus mejores deseos.

Ángela estaba en el Rommel Fernández

Aunque muchos esperaban que la esposa de Christian, Ángela, subirá al escenario con él, no fue así. Aguilar disfrutó el show tras bastidores.

Esta mañana, en las redes sociales, salió a luz una fotografía de ella junto al mariachi Alfonso López, quien formó parte de los músicos que acompañaban al mexicano.

En tanto, esta tarde, a través de sus redes sociales, agradeció a Panamá por recibir tan lindo a su marido.

Christian Nodal tiene prendido el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Chequea los videos de Maricarmen Camargo pic.twitter.com/OkJythIkNk — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 5, 2024

