Natasha Vargas saldrá esta noche a darlo todo en la final del Miss Universo 2023, que se celebra en El Salvador. Después de haber tenido dos buenas salidas, en la ronda preliminar y en la noche de traje típico, la representante panameña, promete deslumbrar hoy.

"Vamos con todo el día de mañana (hoy)", expresó Vargas en una entrevista a Alex Medela. Comentó que han sido noches sin dormir, pero que todo el trabajo realizado se ha notado, además, agradeció al pueblo panameño por todo el apoyo.

La canalera mencionó que en la preliminar se sintió muy cómoda y tranquila. Por otro lado, señaló que se está analizando el vestido de la final, pues el escenario le hizo intriga, pues era del mismo color.

"Esa pasarela me gustó muchísimo, se daba a notar esa elegancia y poder. No me arrepiento de nada, siento que hice un buen trabajo", sentenció.

La modelo confesó que le fue muy bien en su entrevista con el jurado y que fue muy amena, "me sentí como pez en el agua".

Añadió: "Ante cualquier resultado me voy feliz, fue muy gratificante".

"Me siento muy feliz y muy contenta, ya mañana (hoy) es el gran día y Panamá va con todo" dijo.

