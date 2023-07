Panito al Canoso: Debe disculparse con El Mechi, lo está esperando

¡Huele a paz! Luego del dame que te doy entre Jhonathan Chávez y Panito, hijo de Ulpiano, todo a raíz de la situación de maltrato contra Joseline Pinto, parece que puede estar llegando a su fin.

El conocido Panito brindó declaraciones al medio Informat e indicó que no tiene problemas con nadie, además, que no es ningún niño en la escena típica, pero le molestó todo lo que pasó y por eso reaccionó de tal manera.

Asegura que en el calor del momento pudo haber dichos cosas fuertes, pero se estaba defendiendo de alguien a quién nunca mencionó en tal pelea.

"Le debe disculpas a Ulpiano, por la trayectoria y porque le debe respeto. De ahí le puse el reto.Cuando me da el golpe, Me manda el reto, de decir que toque el acordeón, pero yo no toco el acordeón, el que lo hace es El Mechi. Entonces, ahí está el hombre esperando para que le digan la fecha y nos montemos", dijo.

Al ser cuestionado sobe Cristian Omar, artistas, Alejandro Torres y las declaraciones de situacione ilegales, también opinó.

"Situaciones ilegales, te puedo hablar. Un ejemplo, hay una fiesta en La Raya de Santa María y esa fiesta cuesta $5 mil dólares, tú vas y pagas $15 mil dólares, pero la fiesta no queda buena. Entonces, son situaciones que uno tiene que tener cuidado con eso. No voy a hablar que Cristian está en eso. No te puedo hablar sin pruebas del tema", dijo.

Volviendo al tema, en esa misma declaración se dijo que se quiere establecer un punto medio para hablar, darse un apretón de manos y que viva el típico.

Sobre esto último, Chávez aún no ha dicho nada.

