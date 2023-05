Pasó días difíciles con su hija

La expresentadora y locutora Kathy Phillips pasó unos días muy difíciles con su hija Lyann, quien estuvo alrededor de 8 días en el hospital.

El martes, mediante su cuenta de Instagram, la DJ compartió un video de su hija en el hospital, donde se veía que estaba canalizada.

Publicidad

“8 días que no quiero repetir nunca más! Como padres no hay nada más difícil que esto… Yo quería meterla en la panza de nuevo para que todo lo que le hicieran fuera a través de mí, pero Dios me dio una hija que es la fortaleza hecha personita!!... Siempre, siempre, siempre, con una SONRISA! Y el ánimo al 100!!! Pasara lo que pasara…", manifestó la artista.

Por otro parte, reiteró que su primogénita ya está en casa recuperándose.

“Gracias a Dios regresamos a casa, ella sigue mejorando y sigue firme en su recuperación. Gracias a mi flia. por estar al pie del cañón como siempre, a mis clientes por su comprensión y a mi esposo por ser el mejor y más incondicional compañero”, destacó.

Contenido Premium: 0