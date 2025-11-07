Pide a Dios que abrace fuerte a la madre de Esteban De León

Britany Ryce expresó su solidaridad con la familia de Esteban De León, quien fue encontrado sin vida tras cinco días de intensa búsqueda.

Ryce, quien también perdió a su hermano hace algunos años, escribió unas sentidas palabras que reflejan el profundo dolor y empatía hacia los seres queridos del joven.

“Hace unos años perdí a mi hermano de una manera desgarradora, una herida que cambió mi vida para siempre. Es un dolor que no se olvida, que se aprende a llevar, pero que nunca deja de doler”, inició la creadora de contenido.

Al referirse al caso de Esteban, confesó que no pudo evitar conmoverse al leer la noticia.

“Hoy, al leer lo que pasó a Esteban, no pude evitar que mi corazón se estremeciera y se llenara de esa misma impotencia y tristeza que alguna vez me tocó vivir, porque sé lo que se siente estar en esa posición de desesperación, cuando el alma grita y las palabras no alcanzan”.

Britany envió un “abrazo desde la distancia” a la familia De León, reconociendo la magnitud del dolor que atraviesan.

“Se me hace un nudo en la garganta al imaginar a una madre con el corazón roto. Lo único que me da paz es saber que existe la justicia divina y que esa justicia no falla”.

Finalmente, pidió fortaleza para la madre de Esteban y para todos los familiares que hoy enfrentan esta pérdida.

“Le pido a Dios que abrace fuerte a esa mamá, que le de fuerza cuando sienta que ya no puede más. No hay palabras que curen una herida así, pero sí hay abrazos que acompañan. Mi familia y yo, con toda mi alma, los acompaño hoy”.