Piqué dice que tiene más sexo con Clara Chía; Shakira era aburrida

Gerard Piqué no quiere dejar la pelea con Shakira y ahora se ha revelado que el famoso es más feliz con Clara Chía, pues ella está siempre dispuesta a tener sexo con él, algo totalmente diferente a lo que recibía con Shakira.

El exjugador del Betis, Joaquín Sánchez, comenzó su carrera como conductor de televisión e invitó a Gerard Piqué para entrevistarlo, sin embargo, lo que está diciendo ha encendido las redes.

Además de hablar sobre la Kings League, le preguntó algunas cosas personales.Una de las preguntas de Joaquín Sánchez fue sobre la cantidad de veces que tiene relaciones sexuales durante la semana.

Después de un cruce de miradas cómplices el exfutbolista del Betis dijo: “Vamos a dejarlo en una”. Sin embargo, Piqué confesó: “Yo estoy en más ahora”. Como respuesta, el conductor señaló que “estaba rejuvenecido”.

También hablaron de su separación. “Fuera de bromas, todas las historias tienen dos versiones ¿Por qué no conocemos la tuya?”, indicó Joaquín Sánchez. Sin embargo, el defensor español consideró que no creía que sea necesario.

“Si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia. Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado”, dijo Piqué.

“Muchas veces, la gente se pasa tres pueblos. Esto estaría bien regularlo, porque así como a algunos nos afecta poco, a otros que yo conozco personalmente y no sólo en el ámbito del deporte, les afecta muchísimo”.“Yo conozco a algunos que han leído algún tuit y cayeron en una depresión”, agregó Joaquín.

Gerard Piqué concluyó: “Estoy convencidísimo que la gente dice unas cosas por Twitter, en donde son la mayoría anónimos y escribe cualquier cosa y te puede criticar, que luego te lo encuentras por la calle y te da un abrazo y quiere una foto. En he ido con la selección española más de 100 partidos y jamás me encontré por la calle una persona que me critique en la cara”.

Todo esto que ha salido es una delanto de su entrevista, misma que saldrá mañana.

