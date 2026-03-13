Posponen 'Vive la Salsa 20- El Festival' programado para mañana

La empresa Latin Zone reveló las razones por la cual el evento "Vive la Salsa 20- El Festival" fue postergado.

Mediante un comunicado los organizadores informaron que, tras las recientes inspecciones técnicas realizadas en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali) por parte de SINAPROC, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en las que se identificaron problemas estructurales en el recinto, tomaron la decisión de posponer el evento “VIVE LA SALSA 26 – El Festival”, programado para el sábado 14 de marzo de 2026.

"Esta decisión se adopta priorizando la seguridad y bienestar de todos los asistentes. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes y agradecemos profundamente su comprensión y apoyo", detallan en el comunicado.

Además, destacaron que los boletos adquiridos en www.ticketmore.net y en sus oficinas seguirán siendo válidos para la nueva fecha y lugar, los cuales serán anunciados próximamente.