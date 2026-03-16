Show - 16/3/26 - 08:43 AM

Premios Óscar olvidaron a varias estrellas importantes que fallecieron

Varios famosos que se fueron recientemente resultaron olvidados.

 

Por: Redacción / Web -

La gala de los Óscar 2026 recordó a estrellas fallecidas este año como Robert Redford, cineastas como Rob Reiner, asesinado en diciembre, o actrices como Diane Keaton, pero se olvidó de otros artistas que también murieron, entre ellos Eric Dane, James Van Der Beek, Gene Hackman o Brigitte Bardot.

Aunque algunos aparecen en la web de los premios de la Academia de Hollywood como parte de la lista fallecidos, en la gala no se hizo mención a ninguno de ellos, algo que sorprendió y que destacan algunos medios entre ellos ‘Variety’, así como los espectadores de la ceremonia en redes sociales.

La gala rindió un emotivo homenaje a Reiner y Redford, a quien Barbra Streisand dedicó unas sentidas palabras -era su amigo – y cantó un fragmento de la oscarizada canción ‘The Way We Were’, de la película con el mismo título y en la que compartieron pantalla.

El comediante Billy Crystal fue el encargado de honrar la memoria de Reiner, a quien describió como una de las figuras más influyentes de Hollywood y destacó su activismo.

Junto a Van Der Beek, Eric Dane y a Bardot, en la ceremonia tampoco se hizo mención a Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart o Bud Cort, todos fallecidos en el último año.

La comedia dramática ‘One Battle After Another’ fue la gran triunfadora de la 98 edición de los Óscar, que reconocieron el talento de su director, Paul Thomas Anderson, uno de los directores más prestigiosos de Hollywood pero menos premiados por la academia.

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El filme de Anderson se llevó seis Óscar frente a los cuatro de la que era la gran favorita, ‘Sinners’, de Ryan Coogler, que llegó a la gala con el aval de haber conseguido el récord de nominaciones de la historia de los premios, con 16 candidaturas.

Mientras que en el apartado internacional ‘Sentimental Value’ venció a la española ‘Sirat’ y a brasileña ‘O Agente Secreto’.

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