Príncipe William le responde a Meghan y afirma que la familia real no es racista

El príncipe Guillermo ha asegurado este jueves que la familia real británica no es racista, además, rechaza las acusaciones de racismo lanzadas por su hermano, el príncipe Enrique, y su cuñada, Meghan Markle, en una entrevista concedida a Oprah Winfrey.

El duque de Cambridge, nieto de la reina Isabel II y segundo en la sucesión a la corona británica, declaró durante una visita a una escuela en el este de Londres, que planea hablar con el príncipe Enrique. "No, todavía no he hablado con él, pero lo haré", ha señalado.

Al ser preguntado por la entrevista, divulgada este lunes en Reino Unido y en la que Meghan Markle reveló que un miembro de la familia cuestionó el color de la piel del hijo de la pareja, el duque de Cambridge ha subrayado que "no somos una familia racista".

En la entrevista, Markle también afirmó que durante el tiempo que pasó con la familia real británica tuvo pensamientos suicidas, mientras su marido comparó la situación con la de su madre, la princesa Diana.

En un mensaje conciliador, la reina Isabel II aseguró este martes que las acusaciones de racismo son "preocupantes" y que serán "tomadas muy en serio".

"Toda la familia se entristece al conocer lo desafiantes que han sido los últimos años para Enrique y Meghan", indica el comunicado publicado por el Palacio de Buckingham. "Enrique, Meghan y Archie siempre serán unos miembros de la familia muy queridos", añade.