¡Pura viga 'h'! Anuel da pereza con su tiradera y Arcángel se ríe

El cantante Arcángel y Anuel siguen enfrascados en las redes sociales con su tiradera, sin embargo, anoche la cosa se puso seria y se dijeron de todo, al punto que muchos fans aseguran que el ex de Karol G anda tirando hierros, dando a entender que da pereza.

LEE TAMBIÉN: Sale del hospital después de accidente en moto

Publicidad

El 'Arca' le respondió con una canción perteneciente a su versión decembrina, 'Feliz Navidad 8', donde este le canta varias cosas a Anuel AA sin ninguna reserva, pues allí menciona distintos momentos significativos y controvertidos vividos por el artista.

Como era de esperarse, entre ellos, tocó el tema de su paso por la cárcel y la crianza de su hija, de la que se sabe comparte con Tekashi, debido a la relación que tiene con la madre y que el estadounidense denominó como un "chota" (soplón).

"No sé tú, pero yo nunca he paga'o pa' entrar a PR. Soy el ojo de la güija, ¿oíste, sabandija? No te fija' que tiene a un chota criando a tu hija (Ouh). Tú no sale', cabrón, tú y yo nunca vamo' a ser iguale'. A mí me escoltan bandidos, a ti te escoltan los federales", dice el estribillo de la canción.

De igual forma se refirió a la música que cada uno realiza y su calidad, pues según dejó claro Arcángel, para él Anuel no es competencia: "Cuando tú estabas en los moco', yo ya hacía ticket. Cuando todo para ti era un simple sueño. Ya yo de este género era dueño. La ma, yo te entierro debajo 'e la grama", dice uno de los versos.

Muchos internautas dejaron ver su opinión sobre la "tiradera" del exnovio de la 'Bichota', en la que se pueden leer distintas reacciones, ya que unos lo apoyaron, pero otros afirmaron sentirse muy decepcionados de los versos, ya que esperaban "estrofas más contundentes".

"Acabaste con todo"; "Noo, Anuel a eso le llamas tirar"; "Que le ponga subtítulos pa' poder entender algo"; "Mejor te hubieras quedado callado"; RIP Austin Santos"; "No entiendo su letra, la música es horrible"; "Quién vota para que la borre"; "Lo siento, pero esto no es intentarlo de nuevo. Arca 1 - 0"; "Era humillarlo, no humillarte tú", fueron algunos de los comentarios más destacados.

Acto seguido, Anuel publicó en su cuenta de Instagram la respuesta oficial a 'Feliz Navidad 8', supuestamente sin pelos en la lengua y con el estilo directo que lo caracteriza.

'Glock, Glock, Glock' fue como título el tema, acompañado de una descripción en la red donde escribió: "Te moriste @arcangel saliendo del 'dealer' con la peste en la boca, chota".

Durante10 minutos, Anuel AA lanzó varios versos en los que hacía referencias a sus éxitos, afirmando que estos ya estaban sonando en la radio desde que se encontraba encerrado y así con varios de sus álbumes hasta después de salir, mientras que el 'Arca', presuntamente, solo ha tenido un disco popular.

"Compra los Grammy que tú quiera', eso te llena el ego. Dizque el único en pegar to' los track' de un disco. Yo lo hice en 'Real hasta la muerte' aun siendo un convicto, cabrón (...) Solo has tenido un álbum número uno en Billboard y has tirado veinte”, dice uno de los estribillos.

Así mismo, mencionó en otros apartados a algunos referentes del género como Cosculluela, Bad Bunny y Tempo: "Ahora estoy mejorando, se lo prometí a mi madre. Si no es con Bad Bunny, no te pega'. Tiene que tirarme Tú ni me 'conoce', cabrón, dime qué va' a inventarte. Tú no metes miedo, ni los pana' tuyo' de la calle".

A los fans no les agradó nada de este y le dieron palo. "Esa vaina es una viga H", "Qué porquería de canción", "Eso ni se entiende, Anuel se enterró solo", "Mejor se hubiera quedado callado", "Le dio toda la razón a Arcángel, se enterró", le han dicho.

Seguidores de ambos han asegurado que Arcángel se llevó esta pelea, porque no le entndieron nada a Anuel. Además, el artista lanzó otra canción llamada "Narcan", en la que lo llamó "gusano" y también se burló de su novia, afirmando que parece más hombre que él.