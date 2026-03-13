¿Qué pasó? Reyna Car Fashion va por fuera y deja La Chantin en Colón

Reyna CarFashion, hermana de Kathy Carfashion, sorprendió a todos al anunciar en redes sociales que se retira del reality de Colón, La Chantin del Colega.

La chica asegura por lo que ya no formará parte de la organización ni del desarrollo del proyecto y todo lo que suceda de ahora en adelante no tiene que ver con ella..



Reyna fue una de las figuras que presentó públicamente este nuevo reality show, mismo que muchos esperaban, compitiera con la que versión que se hará en Chiriquí.

Tras pensarlo bien, espera que las personas puedan comprender su decisión y dejó una reflexión señalando que, al final del día, uno propone pero Dios dispone.

Obviamente esto dejó a muchos preguntándose qué pudo haber pasado para que fuera por fuera.

