Show - 13/3/26 - 10:49 AM

¿Qué pasó? Reyna Car Fashion va por fuera y deja La Chantin en Colón

La chica asegura por lo que ya no formará parte de la organización ni del desarrollo del proyecto y todo lo que suceda de ahora en adelante no tiene que ver con ella..

 

Por: Redacción / Web -

Reyna CarFashion, hermana de Kathy Carfashion, sorprendió a todos al anunciar en redes sociales que se retira del reality de Colón, La Chantin del Colega.

La chica asegura por lo que ya no formará parte de la organización ni del desarrollo del proyecto y todo lo que suceda de ahora en adelante no tiene que ver con ella..

Reyna fue una de las figuras que presentó públicamente este nuevo reality show, mismo que muchos esperaban, compitiera con la que versión que se hará en Chiriquí.

Tras pensarlo bien, espera que las personas puedan comprender su decisión y dejó una reflexión señalando que, al final del día, uno propone pero Dios dispone.

Obviamente esto dejó a muchos preguntándose qué pudo haber pasado para que fuera por fuera. 
 

Te puede interesar

¡Dios se lo multiplicó! Yen celebra su cumple con una 'Cyberbeast'

¡Dios se lo multiplicó! Yen celebra su cumple con una 'Cyberbeast'

Marzo 13, 2026
Franklyn expresa su cabreo y se pronuncia por ampliación de la Vía España

Franklyn expresa su cabreo y se pronuncia por ampliación de la Vía España

 Marzo 13, 2026
¿Qué pasó? Reyna Car Fashion va por fuera y deja La Chantin en Colón

¿Qué pasó? Reyna Car Fashion va por fuera y deja La Chantin en Colón

Marzo 13, 2026
¡Ya quedó domesticado! Barceló y María celebran su primer mes juntos

¡Ya quedó domesticado! Barceló y María celebran su primer mes juntos

 Marzo 13, 2026
El Saus Fest llegará a Mi Pueblito Afroantillano

El Saus Fest llegará a Mi Pueblito Afroantillano

 Marzo 13, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado

Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado
Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen

Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí