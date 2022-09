¿Quieres morir? Cumpleañero mezcla la rumba, eutanasia y Pedasí

El cineasta, actor y productor Arturo Montenegro retrata el poder de la amistad, la muerte y la elección que como seres humanos podemos tener sobre nuestras vidas, esto en su nueva película llamada “Cumpleañero”, cinta que hace poco se estrenó en todos los cines de Panamá.

LEE TAMBIÉN: Isabel II despedida por dignatarios en un funeral muy único

Publicidad

Montenegro, los actores Digber Enríquez y Julia Dorto hablaron con este medio sobre esta gran producción y entre risas, metas expresaron su sentir por haber econtrado la fórmula perfecta en las grabaciones. Arturo detalla que es una película que trata sobre los secretos que nos unen como amigos y que son determinantes para la vida.



"Cumpleañero” (“Birthday Boy”) es ambientada totalmente en Pedasí y sigue a un grupo de amigos que viajan juntos un fin de semana para celebrar el cumpleaños de uno de ellos (Jimmy), que cumple 45 años y estando allá revela que se quiere quitar la vida.



Durante la trama se expone sobre la mesa temas existenciales, los cuales comúnmente son omitido, debido a que es un filme sobre la vida, que espera tenga un buen impacto en la sociedad.



¿Cómo se planeó esta historia? ¿Dónde nació la idea de todo?

Quería crear una historia diferente, para que el espectador se pensara cómo reaccionaría a una situación tan complicada y sensitiva, también de decisión humana de vida y muerte.



Jimmy está pasando por una situación distinta, quería ponerme en los zapatos de él, como todos los mortales queremos saber más de la vida y muerte.



Sobre la esclerosis lateral amiotrófica es algo que se sufre en grupo, la investigamos mucho para conocer de la misma y poder dar a entender cómo se siente una persona en ese punto de su vida. Eso le dio más realismo a la situación.

A pesar de la tristeza hay escenas que son de risa, todo es bastante sorpresivo.

Sientes que es un tema Tabú

Pienso que sí, en la sociedad aún la ven de esta manera, que todo hace daño y me pareció importante tocar este tema, porque aún existe eso de que no se puede hablar con sinceridad de algunas cosas. Creen que es pecado.



¿Cómo fue la escogencia de actores, locación y más?

Me fui con el guión, pero soy de leer mucho a los actores, lo que me expresan cuando los trato.



Hicimos muchas lecturas con ellos, cuando llegaron a Panamá ya se sabía el detalle. Hubo la libertad al tener a este gran elenco.



Una amistad de Pedasí nos ayudó a conseguir todo en esa zona. La historia se graba al completo por allá.

¿Por qué la muerte? ¿Qué piensan de la muerte? Le tienen miedo, se sienten preparados.

Julia: Siento que está bien, tenemos poder de decisión, siempre y cuando no afectes a otro. No le tengo miedo a la muerte, es fundamental porque al final no te llevas nada. Solo recuerdos y pensamientos. Te llevas lo del momento.



Digber: Soy un amante de la vida, sería incapaz de hacer eso, pero no juzgo eso, si la decisión se produjo por lo visto en la película lo respeto, pero en otro caso, se debe intervenir.



Arturo: La película también es una voz. Siempre he tenido curiosidad, no siento arrepentimiento. Uno debe conocer de todo, esto se aborda con misterio, debemos creer en algo. Esto lo verán muy determinante en la cinta.





¿Qué otros temas se abordaron?

No es una película que se enfoca en ser una bandera sobre la eutanasia, se basa en un hombre que está tomando decisiones en la vida. Hay muchos contraste de lo que pasa en la historia. Fiesta, diversión, risas.



La manera en que se relacionan los actores, hay muchas emociones, de todo tipo, es para disfrutarlas con sus amigos.



¿Dónde se estrenará la película?

En todos los cines de Panamá. No se la pueden perder. Tiene a un gran equipo de trabajo. Cuenta con la participación de los actores venezolanos Albi de Abreau y Digber Enríquez; los actores colombianos Joavany Álvarez y Sharo Cerquera; la actriz argentina Julia Dorto, la actriz panameña Gina Faarup y Gaby Gnazzo.

Se grabó en Pandemia, hubo complicaciones, se unieron más.



Cumpleañero fue seleccionada al cumplir con los requisitos y bases de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá para representar al istmo en los premios Óscar 2023.

Cuando me dan la noticia de cumpleañero, no lo pensé, lo vaticiné anteriormente, uno trabaja a su ritmo y ahora se cumple. Es un trabajo que tiene mucha milla por delante.



Esperamos que tenga un gran recorrido como las historias anteriores.



¿Vendrán más historias de este tipo?

Soy muy variado como ya me conoces, no será la última de este estilo. Podríamos hacer algo en el futuro. Son muy queridos los actores.



Hay cosas que no se permiten liberar, pero hay cositas que podrías venir por ahí muy pronto.



Pedasí me pareció un paraíso, me gustó mucho trabajar acá en Panamá, no lo conocía.



Arturo trató de plasmar la belleza de Pedasí, tuve la oportunidad de conocer el país. Es una gran alegoría al país. Me siento emocionado.



Contenido Premium: 0