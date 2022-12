Raphy desde prisión le regala una nave a Natti Natasha por su cumple

Raphy Pina está en prisión por violar la ley federal de armas, pero a pesar de eso no dejó de lado el cumpleaños número 36 de su mujer Natti Natasha y se las ingenió para darle tremendo regalo.

A través de Instagram se puede apreciar el lujoso regalo. Se trata de un vehículo Mercedes Benz G-Wagon, valorado en más de $100 mil dólares.

“Lejos , pero aquí. Nunca dejas de sorprenderme , nunca dejas de ser tú. Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pase mi cumple contigo , y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo. Mi mejor amigo , mi media mitad”, comenzó diciendo la cantante de “Sin pijamas” en un escrito que acompaña el clip.

“Búscaste los mejores cómplices porque no sospeché nada , y eso que me las llevo todas lol . GRACIAS porque se que no te quedaban muchos minutos y aun así te quedaste conmigo pa llorar contigo de la felicidad lol. TE AMO PARA SIEMPRE Esperando por segundo para celebrar una vida entera a tu lado. DIME DIME DIMEEEE MUÑECOTEEEEEEEEEEE”, añadió.

Ella estuvo de cumpleaños el pasado 10 de diciembre.