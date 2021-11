Recibe título en Educación Primaria

Lissette Jurado no se detiene, y en su vida profesional alcanza una meta más, tras obtener su Profesorado en Educación Primaria.

“La Tacha”, como también se le conoce a la excompetidora de Calle 7, compartió su logro con sus seguidores, afirmando que, aunque tuvo muchos obstáculos para obtener este título, nunca se rindió ni se dejó caer.

“Una vez más me supero, una vez más no me doy por vencida, vine a este mundo para luchar y para vencer para dejar huellas positivas muy bien marcadas es aquí donde deseo estar es aquí donde dejaré mis semillitas que en el mañana serán una gran semilla; porque así lo creo, porque así lo declaro”, manifestó Jurado.

En el post que compartió en sus redes sociales no dudó en agradecerle a Dios, a sus padres, esposo e hija, a quien define como su motor, por formar parte de su vida, ayudarla, creer y confiar en ella. Igualmente agradeció a sus compañeras y profesoras por trabajar en equipo y sin egoísmo. “Totalmente agradecida Señor”, puntualizó.