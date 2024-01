Recuerda que Instagram ‘no es la vida real’

La expresentadora Jessica Chávez le dejó un mensaje a esos seguidores que le preguntan muy seguido por su esposo, pues no lo muestra mucho en las redes.

Ella publicó tres bloques de desahogo en su canal de difusión, en su Instagram, hablando del tema, y señaló que no todo lo que se ve en redes es la vida real.

"No se crean nada de lo que ven en Instagram. Todo tiene un retoque, un filtro o de parejas perfectas que son el amor de la vida y duran tres meses, y después una pareja nueva y nuevamente otro amor de su vida, lo real es lo que importa", sentenció.

Por otro lado, destacó que hay un error en el concepto de la vida: “Parece que si no la estás mostrando es porque no la tienes, no sé cómo hemos caído en esto”.

LEE TAMBIÉN: Gaby Garrido sobre Baldor: 'Se quedó conmigo porque es mío'

En tanto, comentó que compartir es sano, pero hay que recordar que de los mejores momentos no hay fotos.

“El Instagram no puede ser un termómetro de la vida real. Ni juzgar una pareja o vida por lo que se muestra, hay relaciones que no suben nada y son las más felices y unidas”, manifestó la locutora, quien reside en España.

Jessica se casó en agosto del 2021, en una ceremonia muy linda y rodeada de sus seres queridos en Monasterio en Marbella, España; y en diciembre de 2023 nació el primer fruto de su amor con José (su esposo), su hija Isabella.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio