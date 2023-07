Rosalía y Rauw Alejandro terminan su relación de tres años

Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación después de tres años de intenso amor, dejando a sus fans bastante sorprendidos.

Hace apenas unos meses, los dos anunciaban su futura boda con el videoclip de 'Beso'. Tras varias secuencias de su día a día, en las que mostraban su gran amor, el vídeo terminaba con Rosalía llorando y mostrando un gran anillo de pedida de mano. Al parecer, el cantante habría aprovechado que estaban en la casa de sus abuelos, en Puerto Rico, para dar el gran paso.

"Yo no me lo esperaba, vaya. Yo veo que se me arrodilla. Tenía la mano en el bolsillo y como que intentaba sacar algo, pero no podía. Lo tenía atascado y era la caja. Me sacó el anillo y me pidió que me casara con él. Y me puse a llorar. Unos lagrimones. ¡Qué ilusión!", recordó Rosalía hace un tiempo.

La revista 'People' en exclusiva, indica que la pareja habría decidido poner fin a su relación. Fuentes del entorno cercano de los dos cantantes habrían revelado que la pareja habría roto su compromiso, a pesar de que se siguen manifestando un gran cariño y respeto.

Esta inesperada noticia llega solo unos días después de que Rosalía haya terminado su gira 'Motomami', tras visitar 21 países y tres continentes y siendo reconocida como una artista internacional de gran valor.

Fue en agosto de 2021 cuando se relacionó a Rosalía y Rauw Alejandro por primera vez. Aunque al principio ambos no confirmaron ni desmintieron nada, un mes después confirmaron que estaban juntos en redes sociales. A partir de entonces la pareja no dudó en mostrar su relación, desde cómo se gastaban bromas, cantando juntos o disfrutando de viajes juntos.