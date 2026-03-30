Show - 30/3/26 - 11:31 AM

Sasha Nikyta se defiende de haters que critican si tiene plata y carro

La conocida piloto aclaró que nadie tiene el derecho a cuestionar sus logros.

 

Por: Redacción / Web -

La conocida influencer Sasha Nikyta le respondió a los haters que la han criticado por sus logros en la vida.

Ella afirma que nadie tiene derecho a decirle que puede o no tener.

Al parecer se refirieron los lujos que se da y si es acorde a lo que hace, recordemos ella es piloto, además, hace otras cositas que le generan bastante bien. 

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