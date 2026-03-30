Show - 30/3/26 - 11:31 AM
Sasha Nikyta se defiende de haters que critican si tiene plata y carro
La conocida piloto aclaró que nadie tiene el derecho a cuestionar sus logros.
La conocida influencer Sasha Nikyta le respondió a los haters que la han criticado por sus logros en la vida.
Ella afirma que nadie tiene derecho a decirle que puede o no tener.
Al parecer se refirieron los lujos que se da y si es acorde a lo que hace, recordemos ella es piloto, además, hace otras cositas que le generan bastante bien.