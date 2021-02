¡Se acabó! Kim Kardashian le solicitó el divorcio a Kanye West

Kim Kardashian y Kanye West decidieron terminar oficialmente su matrimonio después de seis años junto, esto según informa TMZ.

Kardashian solicitó el divorcio, así lo informó el medio que lo describió como amistoso, escribiendo que Kardashian “está pidiendo la custodia legal y física conjunta de los cuatro hijos de la pareja”.

Varias fuentes dijeron al medio que West está bien con el acuerdo de custodia compartida y que la pareja tiene un acuerdo prenupcial, que ninguno de los dos está impugnando. Las fuentes además dijeron que Kardashian y West “ya están muy avanzados en llegar a un acuerdo sobre sus propiedades”.

La separación se produce un mes y medio después de que Page Six informara que el divorcio de era “inminente” para West y Kardashian y que esta última estaba en conversaciones para llegar a un acuerdo con su abogado. En ese entonces, varias fuentes dijeron que Kardashian no había decidido si seguir o no en el matrimonio a principios de diciembre. “Kim está agotada de intentarlo continuamente, pero mantiene sus votos en mente cuando toma cualquier decisión pertinente”, dijo la fuente.

Revistas como People informaron que West y Kardashian habían estado discutiendo la separación “desde hace algún tiempo”.

Una fuente cercana a la pareja le dijo al medio que su “divorcio había estado en proceso durante varias semanas”.

Se espera que el divorcio de ambos se oficialice en las próximas semanas.