Sech agradece a Dios por permitirle cumplir su sueño

El artista de género urbano Carlos Isaías Morales, conocido como Sech, agradeció a Dios por permitirle cumplir sus sueños y a todos sus fanáticos de Puerto Rico que se dieron cita al Choliseo, el pasado fin de semana.

"Quiero darle las gracias a Dios primero que todo, porque me permite seguir cumpliendo mis sueños, a los que asistieron a las 3 funciones y a los que no, pero siempre me apoyan también, sin ustedes nada de esto es posible", manifestó en su red social Instagram, junto a una galería de fotos.

Añadió: "Gracias a todos los colegas que asistieron y a mi equipo de trabajo que se la vivió conmigo hasta el último segundo, PR gracias por siempre hacerme sentir parte de ustedes, todos los panameños que fueron, de verdad que la rompieron. HICIMOS HISTORIA, PANAMÁ EN LA CASA".

Tras su presentación, "El Peluche'' hizo historia al ser el artista urbano extranjero con más boletos vendidos (45 mil en tres noches)en el Coliseo de Puerto Rico.

Además, se llevó el mérito de ser el primer extranjero en lograr tres funciones "sold out" en el Choliseo.

