Sech está en un proceso de evolución y ‘de hacer lo que quiere’

El artista panameño Carlos Isaías Morales, conocido como Sech, dijo que se siente en un momento de evolución, donde expresa mejor su arte.

Sech habló de su música, la cual ve de una manera distinta, y de sus inicios durante una entrevista en el podcast “La Cima”, dirigido por el periodista venezolano Diego Urdaneta. En este espacio, el comunicador entrevista a grandes artistas de habla hispana para que narren su camino hasta, obviamente, la cima en la que se encuentran.

Publicidad

“Yo creo que veo la música de un punto distinto a muchas personas y muchas de las canciones me gusta cantarlas en tercera persona, como si fuera yo que estuviera contando la historia, así la personas se siente más identificadas, el sabe que me está pasando esto”, manifestó el artista.

Añadió: “Creo que entre más real sea la canción, las personas más se enamoran de los temas, me ha pasado que personan han llorado frente mío, diciéndome como que wao, tu no sabes cómo tu música me ha ayudado... Nunca pensé que iban a llegar a eso, eso es lindo”.

Desde su tierra (Panamá), “El Peluche” dijo que se mantiene activo y trabajando en los detalles de su último disco.

PUEDES VER: Plaza Catedral se proyectará en la Ciudad del Saber

“Ya lo terminé, pero estoy viendo los últimos detalles, pero es que tuve unos percances de salud (la espalda). En mi álbum, que será una pasarela de sonido, yo hice de todo”, expresó Sech.

Por otro lado, al ser preguntado de cómo se siente, dijo que se encuentra en proceso de evolución.

“Me siento en un buen momento, para seguir demostrando. Estoy en ese momento de evolución, de hacer lo que quiera, expresar un poco más el arte, sin pensar en el género o la industria”, señaló el istmeño e intérprete de “Sal y perrea”.

En tanto, dijo que su carrera cambió desde su tema, “Otro Trago”. Mencionó cómo se lograron algunos temas que han logrado los primeros lugares en las diferentes plataformas digitales.

Sobre el remix de “Relación” junto a Rosalía, J Balvin, Farruko, y con Daddy Yankee, comentó que deseaba hacer un remix con varios artistas, idea que le comentó al productor “Dímelo Flow” y él le respondió que iba hacer complicado.

Manifestó que tenía miedo de la respuesta de Daddy Yankee, pero al final fue positiva.

Contenido Premium: 0