Su temporada de ‘reality show’ terminó

El presentador Julian Torres confesó que su temporada de “reality show” ha terminado, esto, luego de que un seguidor le preguntará si iba para La Casa de los Famosos en Colombia (donde estará Miguel Melfi).

“No. Ya la etapa de realities terminó”, le respondió el bailarín, quien fue el ganador del "reality" turco El Poder del Amor 2 junto a la Karina Linnette en el 2023.

El famoso estuvo en días pasados en Colombia, recargándose para este 2024.

"Me tomé un tiempo, ando por Medallo recargando la vibra y apareciendo por acá luego de un tiempo que he tomado para seguir haciendo lo de siempre: Crecer!. Estilo de Vida Saludable, nueva oficina, con el equipo en un nuevo proyecto, working, training, loving, living my life", señaló Torres.

