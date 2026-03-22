Susan le da gracias a Dios por los filtros: "Yo me veo bien sin ellos"

Susan Elizabeth Castillo admitió que esa piel de bebé y ese brillo celestial no vienen precisamente por obra de Dios y todo se debe al uso de filtros.

En un despliegue de "sinceridad" que nadie pidió pero que todos notamos, le dio las gracias públicamente a los filtros.

"Sin filtros me veo bien, hoy no hay maquillaje, gracias al creador de Instagram. No cualquiera se puede poner fitros", inició diciendo.

Recalca que su uso de filtro en todo lo que sube no se debe a que está desbaratada por la vida.

En redes le han dicho que ella siempre anda usando filtro para todo, aunque otros le dicen que se ve guapa.