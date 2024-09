Tomará su tiempo para sanar y evolucionar

Después de ser tendencia en las redes y recibir el apoyo de sus seguidores, por los rumores de una supuesta infidelidad por parte de su pareja, la piloto Sacha Nikita, rompió el silencio, expresando que en estos momentos de dolor y aprendizaje, trata de llevar un día a la vez.

Mediante un mensaje que dejó en sus historias de Instagram, Sasha confirmó la ruptura de su relación.

“En las últimas semanas, he estado atravesando un proceso personal, muy íntimo y profundo. Sé que no he dado detalles, pero como han podido ver en algunas ocasiones durante este periodo, he sido abierta sobre cómo me he sentido y cómo está mi corazón. Hoy quiero ser sincera con ustedes... entiendo que mi silencio ha generado dudas y preocupación... Como podrán imaginar, una ruptura puede causar un impacto muy grande, y estoy agradecida por el tiempo de privacidad que he tenido para procesar todo esto a mi ritmo”, detalla la piloto en parte de su mensaje.

Nikita, quien fue la primera eliminada de La Máscara, con su personaje de Cosmix, agradeció a sus seguidores por preocuparse y sus buenas intenciones, pidiendo respeto para las otras partes involucradas en el tema, mientras ella sigue tomando su espacio para sanar y evolucionar en esta nueva etapa de su vida.

