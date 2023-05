¿Tóxico? Anuel duerme pensando en la Bichota y no la suelta

El cantante Anuel AA sigue mandándole mensajes de amor a su ex Karol G y esta vez publicó un video durmiendo al lado de una camiseta de la cantante colombiana.

El famoso sigue expresado su amor por su ex Karol G. En sus Stories un video durmiendo al lado de la cantante colombiana. No se trata de la novia de Feid, si no de una camiseta de Karol G, de su gira Strip Love Tour.

Tras separarse de su esposa, la cantante dominicana Yailin, madre de su hija Cattleya, Anuel AA no ha dejado de expresar cuánto extraña a Karol G. En uno de sus conciertos, besó un cojín con el rostro de Karol y le ha mandado otras señales de afecto a la 'bebecita'. El trapero también le dedicó sus nuevas canciones "Mejor que yo" y "Más rica que ayer".

El amor de Karol G y Anuel duró tres años y terminó en el 2021. Al parecer Carolina Giraldo ya pasó la página y ha reencontrado el amor en el cantante colombiano Feid.

Respecto a Feid, no se ha quedado callado ante los mensajes de Anuel y en un video que se ha vuelto viral, aparece en las calles de Colombia con un cartel que dice: "Anuel, ya no es 'bebecita', es 'mor'", refiriéndose como el llama cariñosamente a su 'amor'.

Por otro lado, Yailin sigue publicando videos en sus Instagram Stories junto al artista dominicano Shadow Blow, con quien grabó el tema "Solo tú y yo".