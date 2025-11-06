Transforma críticas en sonrisas con venta de su vestido

La creadora de contenido Yaneth Marín volvió a captar la atención en redes sociales, pero esta vez por un gesto solidario que conmovió a muchos de sus seguidores. La también modelo reveló que subastó el vestido que utilizó cuando fue abanderada en La Pintada, y con el dinero obtenido logró llevar ayuda a personas necesitadas.

“Gracias al vestido pudimos sacar sonrisas”, expresó emocionada en su publicación, donde compartió imágenes del momento en que entregaba alimentos y artículos a quienes más lo necesitaban.

Marín aseguró sentirse “feliz de haber compartido este momento” y destacó que, aunque no se considera un ejemplo para la sociedad, su mayor satisfacción es poder devolver un poco de lo que tiene.

La influencer también aprovechó para responder con elegancia a quienes la criticaron por subastar el traje, afirmando que gracias a esas críticas el vestido cobró más valor y pudo cumplir un propósito noble. “Siempre habrá un propósito detrás de cada cosa que haga”, señaló.

Yaneth agradeció a todos los que la apoyaron y destacaron su gesto solidario, confesando que este acto la hizo vivir “uno de los días más felices” de su vida.