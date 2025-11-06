Show - 06/11/25 - 12:00 AM

Transforma críticas en sonrisas con venta de su vestido

La creadora de contenido Yaneth Marín volvió a captar la atención en redes sociales, pero esta vez por un gesto solidario que conmovió a muchos de sus seguidores. La también modelo reveló que subastó el vestido que utilizó cuando fue abanderada en La Pintada, y con el dinero obtenido logró llevar ayuda a personas necesitadas.

“Gracias al vestido pudimos sacar sonrisas”, expresó emocionada en su publicación, donde compartió imágenes del momento en que entregaba alimentos y artículos a quienes más lo necesitaban.

Marín aseguró sentirse “feliz de haber compartido este momento” y destacó que, aunque no se considera un ejemplo para la sociedad, su mayor satisfacción es poder devolver un poco de lo que tiene.

La influencer también aprovechó para responder con elegancia a quienes la criticaron por subastar el traje, afirmando que gracias a esas críticas el vestido cobró más valor y pudo cumplir un propósito noble. “Siempre habrá un propósito detrás de cada cosa que haga”, señaló.

Yaneth agradeció a todos los que la apoyaron y destacaron su gesto solidario, confesando que este acto la hizo vivir “uno de los días más felices” de su vida.

Te puede interesar

Beldad Ignacia Fernández, cantó death metal, en el Miss Mundo Chile 2025

Beldad Ignacia Fernández, cantó death metal, en el Miss Mundo Chile 2025

 Noviembre 06, 2025
Rosalía: "Si no tuviera una carrera musical, estaría estudiando teología"

Rosalía: "Si no tuviera una carrera musical, estaría estudiando teología"

 Noviembre 06, 2025
Brad demandó a Angelina por 35 millones en concepto de daños, según People

Brad demandó a Angelina por 35 millones en concepto de daños, según People

 Noviembre 06, 2025
Cher, de 79 años, defiende su romance con su pollo más joven

Cher, de 79 años, defiende su romance con su pollo más joven

Noviembre 06, 2025
¿Y Dios? Daddy Yankee suelta temón con Bizarrap y prende las redes

¿Y Dios? Daddy Yankee suelta temón con Bizarrap y prende las redes

 Noviembre 06, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí