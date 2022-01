Un capítulo más en el libro de la vida de Omar Alfanno

El cantautor panameño Omar Alfanno celebró otro año de vida y más que nunca se siente agradecido con Dios, por todas aquellas bendiciones que sin merecerlas el creador se las da.

Ayer, Alfanno cumplió 65 años y los celebró rodeado de su familia y con la bendición de Dios.

“Un capítulo más en el libro de mi vida… mucha carretera recorrida, muchas lunas, muchos amaneceres, muchas canciones que relatan parte del amor y el desamor en mi corazón de bohemio y poeta. Le estoy agradecido a mi Señor por tantas y tantas bendiciones-la gran mayoría inmerecidas, pero bueno, su misericordia es nueva cada mañana”, expresó el artista.

Omar habló de su encuentro con Jesús y cómo cambió su vida desde que lo conoció.

“Desde el vientre de mi madre, Jesús habitaba en mi corazón; siempre lo presentí, siempre ha estado en cada segundo. Eso es maravilloso, pero lo verdaderamente majestuoso fue cuando de adulto le reconocí y lo acepté como el jefe de jefes. Eso marcó la diferencia; fue como nacer de nuevo”, manifestó el cantautor desde Montemar, Coclé.

Dijo que su mayor regalo de cumpleaños es saber que Jesús nunca lo soltará. También pidió al señor muchos años de vida y salud para gozar de su familia, padres y amigos.

“Mi mayor regalo de cumpleaños desde entonces es saber que me lleva de su mano y no me soltará nunca…aunque a veces el que se suelta soy yo... Alguien me preguntaba temprano en la mañana: Maestro, que se siente cumplir 65 años? pues les diré que si le pongo música ni se sienten… ja, ja, ja”.