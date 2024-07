Universal + estrenó el documental Dr. Death: Engaño Mortal

Universal+, el paquete de canales premium con miles de horas de contenido On-demand de NBCUniversal, anuncia el estreno exclusivo del documental Dr. Death: Engaño Mortal.

Agobiantes testimonios y relatos de la historia real del turbulento accionar del médico Paolo Macchiarini, interpretado por Edgar Ramírez (The Bourne Ultimatum, The Girl on the Train) en la segunda temporada de la saga Dr. Death, cuyo último episodio estrena el mismo día, dejando en evidencia la huella y penoso antecedente que este falso profesional ocasionó al campo de la medicina mundial.

El documental de 90 minutos sigue la trayectoria del célebre cirujano Paolo Macchiarini, quien realizó el primer trasplante de órgano sintético del mundo. Transcurrido el tiempo, se descubriría que Macchiarini era un estafador internacional cuya red de mentiras se extendía décadas atrás, atrapando a muchos, incluidos los de su vida personal, dejando un rastro de pacientes devastados enfrentando una pesadilla.

El documental revelará cómo el carismático médico, que realizó sus innovadoras cirugías de trasplante experimentales con gran fanfarria, se mantuvo inusualmente callado sobre el hecho de que algunos de sus pacientes estaban muriendo de forma lenta y dolorosa, a veces asfixiándose cuando las tráqueas de plástico no funcionaban.

La retorcida historia de cómo Macchiarini llegó a realizar las cirugías mortales y continuó haciéndolo a pesar de la evidencia de su peligro es el tema central que abordará Dr. Death: Engaño Mortal.

La exitosa franquicia Dr. Death estrenó el pasado mes mayo su segunda temporada centrada en este funesto personaje, con Édgar Ramírez interpretando al deshonrado doctor apodado Hombre Milagro antes de las acusaciones de fraude en la investigación y experimentos poco éticos. Mandy Moore (This is Us) co-estelariza esta ficción como la periodista de investigación, Benita Alexander. La serie se encuentra disponible en Universal+ y estrenará su último episodio el mismo 3 de julio.

La serie de antología se basa en un podcast de Wondery centrado en la mala praxis médica. La primera temporada de Dr. Death tuvo a Joshua Jackson como el neurocirujano texano Christopher Duntsch, condenado por matar a 33 pacientes a lo largo de su carrera. La serie completa también se puede encontrar en el catálogo de Universal+ a través de su app, con operadores de cable de la región o en Amazon Prime Channels.

Dr. Death: Engaño Mortal es producida por Mary Robertson, Eli Holzman, Aaron Saidman y Adam Ciralsky, con el director John Pappas quien también funge como co-productor ejecutivo.



