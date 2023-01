Venezolana dice que Shakira y Bizarrap plagiaron su canción

El nuevo tema de Shakira junto a Bizarrap tiene las redes encendidas, esto al punto que ahora la cantante es acusada de plagio por otra artista que asume usaron su canción para esta polémica tiradera.

Al escuchar la composición, la venezolana Briella quedó en “shock” y “temblando”, pues dice que encontró partes similares en el coro y ritmo con un sencillo suyo: “Creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo tú para hacer su Bizarrap Session”.

María Gabriela Otaiza, una joven que incursionó en la música hace varios años, se hizo conocida en su país y en 2021 lanzó de manera formal varios sencillos enfocados en el “género del reguetón con un sonido fresco e innovador”.

“Mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok”, destacó, mostrando que uno de los videos publicados en la plataforma superó los ocho millones de reproducciones.

Dijo desde pequeña ha sido seguidora de la barranquillera: “Ella ha sido una inspiración... Esto no lo hago para buscar problemas. Soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Bizarrap. Estoy en ‘shock’, no sé qué hacer”.

“De verdad, si mi canción fue utilizada como inspiración, si se inspiraron de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito porque para mí, como compositor, eso vale demasiado”, agregó.

Según dijo, en caso de que el equipo de Shakira le hubiese preguntado si podían utilizar una parte de su canción, ella hubiese aprobado rotundamente. “Yo la amo. No quiero que malinterpreten la situación. Esto me tiene un poco nerviosa porque a mí no me gusta la polémica. No quiero que piensen que lo estoy haciendo por mala intención”, concluyó y reiteró que es una admiradora de la intérprete de Loba.

Por el momento, ni Shakira ni Bizarrap se han referido a lo dicho por la venezolana.