Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, es la dueña del concurso en Dinamarca

Victoria Kjaer, modelo danesa, se convirtió en la primera Miss Universo de Dinamarca en el año 2024, adquirió la franquicia en ese país.



La organización dio a conocer la noticia a través de un comunicado, donde indicó que la integración de Kjaer como propietaria del certamen nacional.

"Aporta experiencia de primera mano, una visión profunda y un firme compromiso con los valores de Miss Universo", indicaron.



Según la publicación, la gestión de Kjaer irá de la mano con "una visión renovada centrada en el empoderamiento, la inclusión y un liderazgo con propósito.

Su objetivo es crear una plataforma que no solo celebre la belleza, sino que también promueva la inteligencia, la individualidad y el impacto social.