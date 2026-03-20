Show - 20/3/26 - 06:39 PM

Video editado de arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio será publicado

Tras lograrse un acuerdo, en respuesta a una demanda de varios medios de comunicación, el video será publicado.

 

Un video editado del arresto del cantante Justin Timberlake ocurrido en junio de 2024 en Nueva York por conducir ebrio, será dado a conocer, tras lograrse un acuerdo, en respuesta a una demanda de varios medios de comunicación, amparada en la Ley de Libertad de Información.

El artista demandó a principios de este mes de marzo al municipio de Sag Harbor (Long Island) donde fue arrestado, cuando estaba a punto de hacer público el video, grabado con una cámara corporal, alegando que se afectaría su reputación.

En la demanda argumentó que el video le muestra "en un estado de extrema vulnerabilidad" y que capta "detalles íntimos de su apariencia física, comportamiento, discurso y conducta" durante el arresto y que su publicación le "causaría un daño grave e irreparable", lo expondría al ridículo y al acoso público, y no respondería a ningún interés público legítimo, de acuerdo con la cadena CBS.

Según CBS, el juez interino de la Corte Suprema de Long Island, Joseph Farneti, señaló en su decisión que el hecho de que el equipo de Timberlake publicara el documental con partes editadas "no constituye una invasión injustificada" de su privacidad. No obstante, se desconoce cuándo se hará público ese video.

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