Will afirma que tuvo una visión del problemón, pero no del queme

Luego de todo el problemón, insultos en su contra, que la mujer dijera que no necesitaba que la defendiera, el actor Will Smith ha revelado que tuvo una visión tiempo atrás de que su vida se iba a la basura por un problemón.

Como ya es conocido, tras la cachetada, las revelaciones de infidelidad de su mujer Jada Pinkett y más cosas que han salido, la vida del famoso no es la misma y ha sido apartado de varios proyectos cinemáticos en los que se encontraba trabajando.

Para ponerlos en contexto, se ha vuelto popular una entrevista donde el actor dice que tuvo una visión en donde perdía su dinero y su carrera. Lo curioso es que este video fue grabado antes de la bofetada de Will Smith.

Will Smith habló sobre su carrera durante todo un capítulo de ‘My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman’.

Durante el episodio Will Smith menciona sobre cómo ha llegado a la cima y cómo, de alguna forma, llegó a obsesionarse con que sus películas fueran siempre exitosas. Para enfrentar este estrés, el actor se retiró por dos años y en medio de estas vacaciones fue a Perú. To esto sucedió antes del incidente con Chris Rock.

Por conocimiento se sabe que en Perú el actor bebió ayahuasca, una medicina ancestral en varios países de Latinoamérica que altera la mente. En estas regiones se bebe no por diversión sino, según su cultura, tener un encuentro espiritual y reflexivo.

"Estoy bebiendo, estoy sentado allí, y luego, de repente, es como si empezara a ver que todo mi dinero se va volando y mi casa se va volando, y mi carrera se ha ido", dijo Will Smith sobre la visión. "Y estoy tratando de agarrar mi dinero y mi carrera. Toda mi vida está siendo destruida".

Al parecer, en medio de su trance, Smith escuchó a su hija suplicando por su ayuda. En ese momento fue que el actor se dio cuenta que el dinero pasaba a segundo plano y lo que quería era ayudar a Willow.

"Y yo estaba como, ‘No te veo, bebé'", recuerda. “El chamán dice: ‘Relájate, relájate, relájate’. Y ella me dice: ‘Siéntate’. Luego, lentamente, dejé de preocuparme por mi dinero, solo quería llegar a Willow. Dejé de preocuparme por mi casa, por mi carrera".

Alega que esta experiencia le sirvió para entender que puede manejar cualquier crisis, aunque los detalles de infidelidad de Jada Pinkett no los incluyó y no los pudo ver en esa misma visión. Y recalca que esto ocurrió meses antes de que su "visión" se convirtiera en algo real después que perdiera casi todo al golpear a Chris Rock.

