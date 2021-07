Willie Colón dice que casi se muere y confiesa que aún no puede caminar

Han pasado tres meses del aparotoso accidente en el que quedó involucrado el artista Willie Colón y a pesar de toda la atención médica a la que se ha sometido aún no puede caminar por sí mismo y debe recibir ayuda de sus familiares.

El músico Willie Colón, conocido también como "The King Of Salsa", salió hace semanas del hospital tras sufrir un accidente de tráfico cuando viajaba en una autocaravana con su mujer. Su portavoz en ese momento indicó que Colón sufrió un traumatismo craneoencefálico con conmoción cerebral, cortes en la cabeza por los que necesitó 16 puntos y fracturas en su cervical C1, en la base del cráneo.

Colón concedió una entrevista a la cadena Telemundo y detalló que su estado de salud está mejorando, pero presentado algunas complicaciones por el momento. En la videollamada se pudo notar que usa un cuello ortopédico y su respiración se le complica un poco.

"Mi esposa está totalmente recuperada, ella puede caminar sin problemas. Yo todavía no me puedo levantar solo, casi me muero. Me dice que de repente rozamos contra un puente, la señora que venía trás menciona que el carro que remolcamos brincó y golpeó el auto. Estaba sangrando, casi todo el cráneo lo tenía abierto. Mi esposa me puso un paño y trató de salvarme en ese momento", dijo.

Recalca: "Por más que yo traté de enderezar el vehículo no pude y chocamos por el concreto, incluso me salí por la ventana, estaba con el pescuezo roto. De alguna manera este incidente acercó la familia. Todavía no puedo caminar.

El artista está de mejor ánimo y asegura que aún hay mucho Willie por delante, además, le pondrá mucho empeño a su recuperación para volver a los escenarios a fin de año o 2022.